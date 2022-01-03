الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه المنوفية»: انطلاق أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى تلا

مؤتمر مياه الشرب
مؤتمر مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الإثنين، مؤتمر انطلاق أعمال تنفيذ مشروع (SRSSP)، بالتعاون مع البنك الدولي والآسيوي للاستثمار في العقدين الثاني والثالث بمشروع الصرف الصحى بقريتى (شبرا بتوش وميت الكرام) و قريتى (جدام وصفط جدام) التابعين لمركز تلا. 

وتم عقد المؤتمر بحضور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وأحمد شرف وهند الطوخى ممثلى وزارة الإسكان عن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP). 

أشار نجيب إلى أنه تم بدء فعاليات تنفيذ مشروع الميجا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى بمركز ومدينة تلا والممول من البنك الدولي والآسيوي للاستثمار لتنفيذ هذه المشروعات ومد الخدمة للمواطنين وفقا للمعاينة الفنية والإدارية للمشروع.

أضاف أنه تم الانتهاء من الدراسات والطرح والترسية وفقا لضوابط مشروع الميجا والبدء فى أعمال التنفيذ لهذه القرى وتأتى باقى القرى تباعًا وفقا لأوامر الإسناد لها بعدد 14 قرية والعزب التابعه لها.

وذكر نجيب بأن ذلك يأتى طبقا لما أطلقته الحكومة المصرية ضمن البرنامج القومى للصرف الصحى للقرى (NSRB) وبناءً على توصيات رئيس الجمهورية، بهدف التوسع فى خدمات الصرف الصحي، إضافة إلى تحسين نوعيتها.

وأوضح أن البرنامج القومى يركز على أستراتيجية الحكومة المصرية الحالية فى اللامركزية فى تخطيط وتنفيذ الاستثمارات بالبنية التّحيتة وبشكل خاص على تحسين وتوسع الخدمات فى نحو ٧٦٩ قرية فى 6 محافظات من ضمنها المنوفية لتأمين معظم الاستثمارات المطلوبة بنحو 2.8 مليار دولار التي أطلق عليها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP).

الحكومة محافظة المنوفية جمهور الاسيوى الصرف الصحي مياه برنامج استثمارات المصرية

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