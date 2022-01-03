البرهان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة مستقلة يتوافق عليها السودانيون

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وأشار البرهان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، مضيفا أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة.

وأوضح أن القوات المسلحة هى صمام أمان البلاد وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، تمسك المجلس بتنظيم انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة" وفي وقتها المحدد، داعيًا إلى التحلي بالحكمة لمواجهة الوضع العصيب بالبلاد.

ودعا البرهان- في كلمة بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال السودان، أوردتها وكالة الأنباء السودانية، جميع السودانيين إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن، موضحًا أن التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعًا تحكيم صوت العقل، فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.