الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقاطعات كندية تعيد تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشى «أوميكرون»

أوميكرون في كندا
أوميكرون في كندا

أصدرت حكومة أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية سكانا وأكبرها اقتصادًا، اليوم الإثنين، العديد من إجراءات الصحة العامة الجديدة لمواجهة التفشي الكبير في حالات (كوفيد-19)، والتي تشمل تحول الدراسة في المدارس عبر الإنترنت، وإغلاق المراكز الترفيهية وتقليل سعة المتاجر على استقبال المستهلكين.

وأعلنت الحكومة - في بيان لها- أن جميع المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد بدءًا من 5 يناير وحتى 17 يناير على الأقل، وفقًا لاتجاهات الصحة العامة والاعتبارات التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه كبير المسئولين الطبيين للصحة في أونتاريو، الدكتور كيران مور، يوم الخميس الماضي، إن الطلاب سيعودون إلى الفصل الدراسي بعد عطلة الإجازة.

وأعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتارية الرئيسية، دوج فورد، بحضور الدكتور كيران مور ووزيرة الصحة كريستين إليوت ووزير المالية بيتر بيثلينفلافي والرئيس التنفيذي لشركة أونتاريو هيلث مات أندرسون، أن الطلاب لن يكونوا في الفصل، وسيبدأون التعلم في عام 2022 تقريبا.

وأصدر دوج فورد أيضًا العديد من الإجراءات الجديدة، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير. وستكون هذه الإجراءات سارية لمدة 21 يومًا على الأقل حتى 26 يناير الجاري.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن عمال الرعاية الصحية في كيبيك بكندا الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا قد يضطرون إلى العمل في وقت مبكر، ما كان متوقعًا إذا وصلت مستويات التوظيف في مرافق المقاطعة الكندية إلى نقطة حرجة.

حكومة أونتاريو اقتصاد كوفيد المدارس عبر الإنترنت الحكومة الصحة الصحة العامة الجديدة

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وائل لطفي

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