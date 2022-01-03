الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إصابتها وزوجها بكورونا.. هنا الزاهد:«أى حد اتعامل معانا يطمن على نفسه»

هنا الزاهد وزوجها
هنا الزاهد وزوجها

أصيب الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هنا الزاهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا.. أي حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

تلك هي المرة الثانية التي تصاب فيها هنا الزاهد بفيروس كورونا، حيث أصيبت في مارس الماضي بالفيروس، واكتشفت الأمر بالصدفة أثناء تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عندما كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.

من ناحية أخرى، بدأ من أول يناير على شاشة قناة cbc عرض مسلسل "أنا وهي" بطولة أشرف عبدالباقي وهنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وسلوى محمد علي وآخرين وإخراج سامح عبدالعزيز تـأليف مصطفى حمدي.

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي فيروس كورونا

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