ارتفاعات قياسية لأسهم أوروبا فى بداية العام الجديد

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الإثنين لتبدأ العام باتجاه صعودي على أمل استقرار الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من ارتفاع الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 489.99 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق.

وارتفع المؤشر 22.4 بالمئة في 2021 مسجلا ثاني أفضل أداء سنوي بعد عام 2009، إذ شجعت إجراءات التحفيز الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات وحملات التطعيم ضد كوفيد-19 المستثمرين على الإقبال على سوق الأسهم.



وارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما بين 0.5 و1.4 بالمئة، في حين كانت أسواق لندن مغلقة.



وقاد قطاع صناعة السيارات الارتفاعات فزادت أسهمه 2.4 بالمئة.



وقفز سهم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران 8.9 بالمئة بعد رفع تقييم السهم من توصية بالبيع إلى توصية بالشراء.

ويذكر أن، لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية، وسط زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم ومخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات السفر الخسائر.

ويتجه المؤشر الذي زاد 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأُلغيت احتفالات العام الجديد في أنحاء العالم بعدما ألقت زيادة الإصابات بكوفيد-19 بظلالها على أجواء الاحتفال للعام الثاني على التوالي.

ولكن المؤشر الأوروبي بصدد إنهاء العام مسجلًا زيادة بنسبة 22.5 بالمئة، كما تتجه كافة المؤشرات الفرعية صوب إنهاء العام على ارتفاع.

استقرت الأسهم الأوروبية عند الفتح، في ظل ضعف المعاملات خلال عطلة عيد الميلاد، بعد صعود الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة، بفعل مؤشرات على أن المتحور أوميكرون قد لا يعرقل تعافي الاقتصاد العالمي.