الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة إشغالات المقاهى وسوق خضار عشوائية بالجيزة (صور)

إزالة سوق خضار عشوائي
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة

شنت محافظة الجيزة، مساء الإثنين، حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق أسفرت عن إزالة سوق خضار عشوائية مقامة  في نهر الطريق بنطاق مساكن الرماية وقطاع هضبة الأهرام، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام.

 شملت الحملة التي نفذتها المحافظة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام رفع 60 ميزانا، ٢٥ شمسية، 6 تروسيكل، ٧٥٠ كرسي متنوعا، ٨٠ ترابيزة متنوعة، و١٥٠ شيشة. 

تم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام.

إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة

إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
إزالة سوق خضار عشوائي بالجيزة
محافظ الجيزة محافظة الجيزة شرطة المرافق الباعة الجائلين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الإشغالات والتعديات

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