«جنّة» بـ50 ألف جنيه.. أب يعرض ابنته للبيع على فيسبوك بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من ضبط شخص خلال بيعه لابنته الطفلة التي تبلغ من العمر عامين ونصف لأحد الأشخاص بمقابل مادي وقدره 50 ألف جنيه، بمدينة المنصورة، وذلك بعد عرضها للبيع وتواصله مع أحد الأشخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحديد موعد لتسليمه الطفلة بشارع الجيش بالمنصورة وضبطه وقت إجراء عملية البيع.

كان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم ثان المنصورة، بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بمحاولة أب بيع ابنته البالغة من العمر عامين ونصف مقابل ٥٠ ألف جنيه.

وحررت الإدارة محضرا ضد "أحمد.ال.ا" ٣٥عامًا، حاصل على ليسانس آداب، مقيم قرية بلجاي، التابعة لمركز المنصورة.

وتبين أنه أثناء تواجد المحرر ضده المحضر بشارع الجيش بمدينة المنصورة، وبحوزته "هاتف محمول"، قيامه بعرض نجلته الطفلة “جنة” عامين للبيع على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" نظير 50 ألف جنيه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بعرض الطفلة للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.