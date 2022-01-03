لجنة التفتيش الأمنى والبيئى تشيد بسلامة الإجراءات المتبعة بمطارات جنوب الصعيد

أعلنت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إشادة اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات، بسلامة الإجراءات الصحية والأمنية المتبعة بمطارات جنوب الصعيد، عقب جولة أعضائها خلال الأيام الماضية، وفقا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن اللجنة تفقدت مطارات الأقصر وأسوان الدوليين لمتابعة الإجراءات الأمنية والتأمينية والتدابير الاحترازية المتبعة بتلك المطارات، في ظل التحديات الصحية الصعبة التي تجتاح العالم في الوقت الراهن، خاصة عقب ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» بمعظم الدول والتأثير السلبي على حركة النقل الجوي العالمي مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني رئيس اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات، أشاد بسلامة الإجراءات الصحية والوقائية والأمنية والتأمينية المتبعة بمطارات جنوب الصعيد، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على تلبية كافة الاحتياجات وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لشبكة المطارات المدنية المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي وبالأخص القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت المصادر أن السلطات المختصة بمطارات جنوب الصعيد تعمل يوميا على تعقيم وتطهير كافة المنشآت والصالات والمكاتب الفنية والإدارية التابعة لها، وفقا لتعليمات وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات، فضلا عن تسهيل كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بالمطارات، ستتفقد مطاري أسيوط وسوهاج لمتابعة الطفرة الإنشائية والإجراءات الصحية المتبعة بها، ومدى كفاءة الخدمات الأمنية والتأمينية والتسهيلات المقدمة للوفود الركابية على مختلف كافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية.