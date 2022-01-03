الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناعيًا إبراهيم حجازي.. صلاح عبدالله: «افتكرت ليلة مباراة مصر والجزائر»

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي

نعى الفنان صلاح عبدالله الإعلامي الراحل إبراهيم حجازي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور "إنستجرام". 

وقال عبدالله: "لما وصلني خبر وفاته افتكرت الليلة اللي عشت معاه فيها على قناة النيل للرياضة حتى الصباح بعد مباراة مصر والجزائر في الخرطوم ومن يومها حبيته جدًا وتابعته في معظم البرامج اللي قدمها".

ولفت الفنان صلاح عبدالله إلى إخلاص "حجازي" للوطن، وقال مواصلًا نعيه "أدركت قد إيه كان مصري مخلص عاشق لبلده عميق ببساطة خفيف الظل جدًا فيلسوف شعبي طريقة كلامه لها نكهة رائعة جذابة، والأهم كمان إنه كان أحد أبطال العبور العظيم.. أرجوكم الفاتحة والدعاء للرائع النبيل الأصيل إبراهيم حجازي".

يذكر أن الإعلامي إبراهيم حجازي، توفى اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

الناقد الرياضي إبراهيم حجازى تخرج في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، وبدأ حياته بالالتحاق بالقوات المسلحة كضابط احتياط عام 1957، وكانت بدايته الصحفية من خلال مؤسسة الأهرام عام 1975، وكان له الدور الأكبر في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990، وأصبح رئيس تحرير المجلة وتوالت نجاحاته.

وكان إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، في الدورة الحالية له نشاط في بداية الدورة، حيث تقدم  بالشكر لزملائه في اللجنة وحزب مستقبل وطن على الثقة في اختياره رئيسًا للجنة، وكان دائمًا ما يقول إن اللجنة مهتمة بإيجاد حلول للمشكلات الرياضية الموجودة وما أكثرها مؤخرًا.

مباراة مصر ابراهيم حجازي ماندو حجازي الناقد الرياضى إبراهيم حجازي في دائرة الضوء

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