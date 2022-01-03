القول الفصل.. كيف يشارك القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية؟

تبذل الدولة خطوات حثيثة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودمجه فى عملية التنمية، بما يُحسن من مكانة الدولة المصرية فى مؤشرى بيئة الأعمال والتنافسية، ويسهم فى دفع عجلة المشروعات التنموية التى يشهدها كل الأنشطة الاقتصادية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وصاحب تلك الجهود، حراك جديد نحو توسيع وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، التى أكدت أن مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تقيمها الدولة هى توجه رئيسى بالنسبة لها، فى ظل أن حجم العمل المتاح والمطلوب كبير للغاية، لتكون كل مشروعات الدولة مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات الخاصة.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» تفاصيل استثمارات القطاع الخاص فى السوق والمشروعات القومية خلال الـ٧ سنوات الماضية.

نصيب كبير من نشاط التشييد.. و400% زيادة فى قيمة تدفقات تأسيس الشركات

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعًا مطردًا فى حجم الاستثمارات الخاصة التى تم ضخها فى السوق المصرية، خلال السنوات السبع الماضية، التى بلغ إجماليها ١.٩ تريليون جنيه، بين عامى ٢٠١٣/٢٠١٤- ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وكشفت وزارة التخطيط عن ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص من ١٥٤.٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٣/٢٠١٤، لـ١٨٥.٩ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٤/٢٠١٥، و٢١٠.٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦، و٢١٣.٤ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٦/٢٠١٧، ثم واصلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعاتها؛ لتصل إلى ٢٥٠.٦ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨، وتضاعفت لـ٤٤٤.١ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ ثم ٣٠٥.٠٨٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، وصولًا لـ٢٠٠.٣٧٧ مليار جنيه خلال عام كورونا ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأشارت الوزارة، خلال تقرير إلى أنه فى ظل ظروف عدم التيقن بأحوال السوق وتطورات النشاط ومسارات النمو الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتبعاتها المتوقعة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، من المرجح أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى ٣٢٦ مليار جنيه، بما يعادل ٢٥٪ من الاستثمارات الكلية لخطة عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وبنسبة نمو ٦٧٪ خلال عام واحد فقط، ويعكس هذا التحسن التدريجى بداية عودة المنحنى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية.

وأضافت الوزارة أن أبرز القطاعات التى شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص هى: تجارة الجملة والتجزئة، حيث بلغ نصيب استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ نحو ٩٥.٤٪، فيما يأتى فى المرتبة الثانية قطاع المطاعم والفنادق بنسبة تصل لنحو ٩٣.٢٪، ثم قطاع الغاز الطبيعى بنسبة ٨٢.٦٪، يليه الأنشطة العقارية بنسبة ٧٧.٥٪.

وتحظى شركات القطاع الخاص بنصيب كبير من حجم المشروعات المنفذة فى نشاط التشييد والبناء والإسكان، إذ قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة تعاقدات القطاع الخاص فى مشروعات التشييد والبناء بنحو ٢٥٥.٤ مليار جنيه عام ٢٠١٧ مقابل ٩٤.١ مليار جنيه عام ٢٠١٦ بنسبة زيادة قدرها ١٧١.٢٪، وبلغ عدد المشتغلين ٢٧٦.٥ ألف مشتغل خلال عام ٢٠١٧ مقابل ١١٣.٩ ألف مشتغل فى العام السابق عليه، بنسبة زيادة بلغت ١٤٢.٨٪.

وأوضح الجهاز أن مشروعات القطاع الخاص فى التشييد والبناء شملت عددًا كبيرًا من الأنشطة الاقتصادية، بين تشييد مشروعات المرافق بنسبة ٥٠.٩٪، وتشييد البنايات بنسبة ٣٨.٢٪، وتشييد الطرق والسكك الحديدية بنسبة ٥.٧٪، وتشييد المشروعات الهندسية الأخرى بنسبة ١.٨٪ وتركيب الأجهزة الكهربائية بنسبة ٠.٧٪.

وجاء أيضًا قطاع الإسكان فى مرتبة متقدمة بين القطاعات التى استحوذ القطاع الخاص على نصيب كبير من حجم الاستثمارات المتدفقة إليها سنويًا، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخاصة التى تم ضخها فيه نحو ٤٠ مليار جنيه لتنفيذ ١٠٩.٢ ألف وحدة سكنية خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، ليتفوق بذلك على نصيب القطاع الحكومى والعام والأعمال العام فى الوحدات السكنية المنفذة، البالغ عددها ٨٤.٩ ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها ٣٨.٩ مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

ومن بين المؤشرات الإيجابية أيضًا ما أظهرته تقارير جهاز الإحصاء حول تنامى معدلات تأسيس الشركات الاستثمارية الجديدة، وما شهدته مصر من توسعات وزيادات رءوس أموال الشركات القائمة، سواء كانت مقامة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ «داخل البلاد أو المناطق الحرة»، أو طبقًا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

وتشير التقارير إلى إنشاء ٨ مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية فى ٨ محافظات مختلفة وهى: القاهرة «مدينة نصر»، والإسكندرية «العامرية»، وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والمنوفية وقنا «قفط»، إضافة إلى مدينة ٦ أكتوبر، وكذلك مناطق حرة عامة تحت الإنشاء، مثل المنطقة العامة بمدينة بدر بطريق القاهرة السويس الصحراوى.

وعلى مدار السبع سنوات الماضية، تزايدت أعداد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار بنسبة ١٧٥٪، بعد أن ارتفعت من ٨.٠٧٧ ألف شركة عام ٢٠١٣/٢٠١٤ لـ١٠.٣٥٤ ألف شركة عام ٢٠١٤/٢٠١٥، ثم تراجع العدد لـ١٢.٠٥٨ ألف شركة عام ٢٠١٥/٢٠١٦ ليعاود الارتفاع المطرد لـ١٥.٣٢٦ ألف شركة عام ٢٠١٦/٢٠١٧، ثم ١٩.٧٧ ألف شركة فى عام ٢٠١٧/٢٠١٨، وصولًا لـ٢٢.٣٥٨ ألف شركة فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

كما شهدت قيمة التدفقات فى تأسيس الشركات الاستثمارية زيادة تجاوزت ٤٠٠٪، حيث قفزت من ١١.٩ مليار جنيه عام ٢٠١٣/٢٠١٤ لـ١٨.١ مليار جنيه عام ٢٠١٤/٢٠١٥، ثم تضاعف لـ٥٤.٨ مليار جنيه عام ٢٠١٥/٢٠١٦، و٧٤.٠٣٣ مليار جنيه عام ٢٠١٦/٢٠١٧، و١٠١.٠٣٨ مليار جنيه عام ٢٠١٧/٢٠١٨، وصولًا لـ٥٧.٢٨٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

«التخطيط»: نقلة نوعية فى الشراكة خلال الفترة المقبلة

أشاد مصدر فى وزارة التخطيط بالتعديلات الأخيرة على قانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، متوقعًا أن تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس بشكل إيجابى على دفع عجلة التنمية فى مختلف ربوع الجمهورية، منذ بداية تطبيقها بشكل رسمى اعتبارًا من منتصف يناير الجارى.

وأوضح المصدر أن هذه التعديلات تتضمن إجراء تأهيل للمستثمرين، من خلال ما تُسمى بـ«لجنة التأهيل المسبق»، التى تضم فى عضويتها خبرات فنية ومالية وقانونية، وتختص بتأهيل المستثمرين من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية، لتصدر بعدها قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين.

وأضاف أن التعديلات تشتمل على اتخاذ العديد من المستويات الرقابية، لضمان نزاهة التعاقدات مع القطاع الخاص وتكافؤ الفرص، موضحًا أنه يحق للجنة العليا لشئون المشاركة، إذا ما تبين أن العطاء الفائز فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير مبرر فى سعره مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى، إصدار قرار باستبعاد ذلك العطاء، بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة فيه، مع اشتراط أن يكون قرار الاستبعاد مسببًا.

واختتم أنه «بموجب النظام الجديد، يحظر على الجهات الإدارية إدراج اعتمادات مالية فى موازناتها، لتنفيذ مشروع تم إدراجه فى قائمة المشروعات التى تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك ما لم تحذف اللجنة العليا المشروع من القائمة».

شركات لإدارة السكك الحديدية والخط الثالث للمترو

كشفت مصادر فى وزارة النقل عن سعى الوزارة لضمان مشاركة القطاع الخاص فى قطاعاتها.

وقالت المصادر إن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات السكك الحديدية تسهم فى فصل الإدارة عن الصيانة عن التشغيل، وخلق حالة من التنافس تصب فى مصلحة المواطن عبر تقديم أفضل خدمة له.

وذكرت أن القطاع الخاص يشارك فى هيئة السكك الحديدية من خلال ٤ شركات حاليًا، على أن تنضم إليها شركات جديدة تباعًا، وتحديدًا شركة خاصة تتولى إدارة قطاع البضائع بالكامل، وأخرى تدير القطارات الإسبانى الستة الجديدة، التى سيصل أولها منتصف يناير الجارى، متابعة: «لن تدير هيئة السكك الحديدية تلك القطارات، حتى يتم الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن من خلال خضوعها لصيانة منتظمة». وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، قالت المصادر إن القطاع الخاص يشارك فى إدارة الخط الثالث للمترو بشكل أسهم فى خلق روح من التنافسية بين شركة المترو التى تدير الخطين الأول والثانى، وشركة الخط الثالث الفرنسية، مشددة على أن الأمر سيتكرر فى الخطوط الجديدة التى ستفتتحها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

تعاون فى المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية

شاركت وزارة التموين القطاع الخاص فى عدد كبير من المشروعات فى قطاعات مختلفة، منها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية، التى تقدم أنشطة متعددة كالتخزين، وتضمن سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية من خلال اختزال الوسطاء، وإدارة سلاسل الإمداد والتموين بكفاءة. وتتضمن المشروعات مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة ومنافذ بيع للمصانع المجاورة. وطرحت الوزارة العديد من المناطق اللوجستية، ففى الغربية طرحت مشروع «طنطا/ سبرباى» على مساحة ٨٢ فدانًا، وفى البحيرة منطقة لوجستية على مساحة ٩٦ فدانًا، بينما تصل مساحة المركز التجارى بالشرقية إلى ٧.٧ فدان، وآخر فى الزقازيق على مساحة ٢.٥ فدان، بخلاف المنطقة اللوجستية بقنا، وآخر فى الدقهلية على مساحة ٤٧ فدانًا، وفى الأقصر على مساحة ٣ أفدنة، وفى الفيوم على مساحة ٥ أفدنة، وفى المنوفية على مساحة ١٣ فدانًا، كما شاركت التموين مع القطاع الخاص فى السلاسل التجارية، من خلال ١١ مشروعًا بمشاركة كبرى شركات السلاسل التجارية.

مشاركة فى الحماية من السيول وتأهيل الترع

تنفذ وزارة الموارد المائية والرى مشروعات قومية كبرى، خلال الفترة الحالية، كأولوية للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وحسن استغلالها، منها أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتأهيل المساقى الخاصة بالأراضى القديمة وتحديث نظم الرى بدلًا من الرى التقليدى بالغمر. وتنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع عدة شركات فى القطاع الخاص حزمة مشروعات، منها أعمال تأهيل وتبطين الترع فى ٢٠ محافظة بطول إجمالى ٢٠ ألف كيلومتر، منها أعمال المرحلة الأولى بطول ٧ آلاف كيلومتر تم الانتهاء من تنفيذ ٣٧٩١ كيلومترًا منها، حيث يتم إسناد الأعمال إلى مهندسين ومقاولين فى المحافظات المنفذ بها المشروع، تحت إشراف كامل من مهندسى ومسئولى الرى. كما يشارك القطاع الخاص فى أعمال الحماية من السيول فى عدة محافظات وأعمال حماية الشواطئ، بجانب مشروع تحديث نظم الرى من خلال تمويل ذاتى من المستهدفين وملاك الأراضى فى مساحة إجمالية مستهدفة تبلغ ٣.٧٠ مليون فدان، والتى تم الانتهاء من تنفيذ نحو ٨٠١ ألف فدان للآن، بجانب أعمال تطهير وإزالة المخلفات من كل الترع والمصارف والمجارى المائية بمعدات خاصة منها اللوادر والكراكات التى تعدت أطوال الأعمال المنفذة منها ٦٠ كيلومترًا لتطهير المجارى المائية. كذلك يشارك القطاع الخاص فى عدة مشروعات، منها إنشاء محطة صرف المياه بمشروع الدلتا الجديدة وأعمال البنية التحتية وإقامة محطات الصرف الزراعى ومحطات معالجة المياه فى مناطق الاستصلاح الزراعى والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن هناك مجالًا للمشاركة مع القطاع الخاص فى أعمال المشروعات القومية المنفذة حاليًا، وذلك طالما امتلكت الشركات العاملة الكفاءة والخبرة اللازمة وأيضًا الإمكانات لإنهاء تنفيذ الأعمال فى الأوقات المحددة.

وأوضح «غانم» أن هناك عدة مشروعات كبرى، خلال الفترة الحالية، يشارك فيها القطاع الخاص، منها أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة وأيضًا مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات إحلال المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية.