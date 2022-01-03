الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتابع أسعار أسطوانات البوتاجاز ويتوعد المخالفين

اجتماع رئيس مدينة
اجتماع رئيس مدينة سفاجا

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء الاثنين، أعمال إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وكلف رئيس مدينة سفاجا مسؤول إدارة الأزمات، بالتنسيق مع إدارة التموين لمراقبة أسعار بيع وتداول اسطوانات البوتاجاز المنزلي سعة ١٢.٥ كجم، بعد زيادة سعرها بقيمة خمسة جنيهات، ليصبح سعر بيع الأسطوانة بالمستودع بمبلغ (٧٠) جنيها بدلا من (٦٥) جنيها، على أن يتم البيع أمام المنازل بمبلغ (٧٥) جنيها بدلا من (٧٠) جنيها.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز التجارى سعة ٢٥ كجم بـ10 جنيهات ليصبح سعر بيع الأسطوانة بالمستودع بمبلغ (١٤٠) جنيهًا بدلاً من (١٣٠)  جنيهًا، وسعر بيع الأسطوانة أمام الانشطة التجارية بمبلغ (١٥٠) جنيها بدلاً من (١٤٠ ) جنيها.

واهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمدينة التقدم بشكوى رسمية لمكتب تموين سفاجا في حالة الشراء بأسعار مختلفة عن الأسعار المحددة والمقررة، مع تقديم البيانات اللازمة بالشكوى سواء كانت الشكوى، خاصة بأحد المستودعات أو إحدى وسائل نقل وبيع الاسطوانات للمنازل أو المحال التجارية، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وائل لطفي

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