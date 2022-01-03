«جثة كعب داير».. كوميديا اجتماعية ممزوجة بالرعب للكاتب أحمد السعيد مراد

صدر حديثًا عن دار إشراقة، رواية "جثة كعب داير" للروائي الدكتور أحمد السعيد مراد، تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وقال أحمد السعيد عن الرواية:" تدور أحداثها في قالب من الكوميديا الاجتماعية الممزوجة بالرعب، لتكشف كواليس النفس البشرية وما يعتريها من تغيير عند لحظات التحول الفارقة.

وأضاف السعيد مراد في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذا العمل لون جديد لي، ولأول مرة أكتب الحوار بالعامية، وأشعر بأن هذه الرواية ستكون نقطة فاصلة في مشواري باذن الله، فهي ومن قبل صدورها هناك شبه اتفاق على تحويلها لعمل درامي أو سينمائي قريبا باذن الله.

من أجواء الرواية

أخرج أحد المشاهدين عن بُعد جواله متصلًا بالخط الساخن للشرطة، ليبلغ عن حادث سقوط ميكروباص في النيل من منتصف كوبرى الساحل!

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي حول الحادث، مرت عدة أيام ولم يظهر أثر للسيارة الغارقة، وفرق الإنقاذ تنبش القاع بحثا عنها، وتعددت النظريات، تشير أغلبها إلى العوالم الموازية، واستجلاب حوادث الاختفاء المشابهة حول العالم، وكيف أن مثلث برمودا فقد تفرده بحوادثه الغامضة.

وبعد أسبوع أعلنت السلطات الرسمية بيانا تم نشره في جميع وسائل الإعلام؛ أن الأمر لا يتعدى الوهم.

ولكن كان هناك صراعا مدهشا، يديره أعتى العقول بالمنطقة خلف ذلك الحادث!

أحمد السعيد مراد

طبيب وروائي مصري، وعضو اتحاد كتاب مصر، صدر له من قبل روايته الأولى "ملائكة وذئاب" في يناير 2008م تلاها العديد من الروايات المطبوعة كان أشهرها، رواية "كتاب الأقدار" ورواية "رُباع" ورواية "ما لا تعلمون" ورواية " لا تسألني لماذا أحببتها" و رواية" سرداب قارون " و ورواية " الزعيم "، وكانت آخر إصداراته رواية " الزلزال" والصادرة عن دار حكاوي.

روايته ( فريق السكمنتو ) فازت بالقائمة القصيرة لجائزة الدكتور شومان للخيال العلمي لعام 2019.

صدر له بالمشاركة مع سامية أحمد سلسلة (فيمتوبايت) لمغامرات الخيال العلمي، والتي صدر منها 4 أعداد حتى الآن، وتمت ترجمة روايتيه (سرداب قارون) و (رُباع) إلى اللغة الفارسية.