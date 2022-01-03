الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تسجل 152 إصابة بأوميكرون

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الإثنين، أنها رصدت حتى الآن 152 إصابة بمتغير فيروس كورونا "أوميكرون" على مستوى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن بيان أصدرته الوزارة القول إن الحالات تضمن 146 حالة واردة من الخارج وستة حالات انتقال محلية، مضيفة أن نصف المرضى لم تظهر عليهم أعراض، والنصف الآخر بدا عليهم مرض خفيف.

وأضاف "إنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين، وحتى الآن، لم يكن أحد بحاجة إلى علاج جاد في المستشفى، فقط الأدوية والفيتامينات."

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها رصدت 187 إصابة بأوميكرون حتى الآن على مستوى البلاد.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 1746 إصابة جديدة مقابل 1024 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالي إلى 559 ألفا و852 حالة، وتسجيل حالتي وفاة بإجمالي 8 آلاف و881 حالة، وتعافي 341 حالة بإجمالي 542 ألفا و754 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 252 إصابة جديدة مقارنة بـ206 حالات أمس، ليصل الإجمالي إلى مليونين و94 ألفا و349 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات بإجمالي 24 ألفا و174 حالة، وتماثل 289 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليونين و65 ألفا و723 حالة بنسبة 98.6%.

وامتد الارتفاع إلى البحرين، حيث سجلت وزارة الصحة 667 إصابة جديدة مقابل 615 حالة تم تسجيلها أمس، فيما تعافت 179 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و680 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بإجمالي 1395 حالة.

وفي المقابل، انخفضت الإصابات في الإمارات، حيث سجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، 2515 حالة مقابل 2600 حالة أمس الأحد، ليصل الإجمالي 769 ألفا و608 حالات، وتسجيل وفاة واحدة بإجمالي 2169 حالة، فيما تم تسجيل 862 حالة شفاء بإجمالي 747 ألفا و715 حالة.

وزارة الصحة الأندونيسية أوميكرون الأكسجين الأدوية الفيتامينات الصحة السنغافورية

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