الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«لماذا نتزوج ونُعَذّب أنفسنا؟».. مستشار مفتي الجمهورية يُجيب

الدكتور مجدى عاشور
الدكتور مجدى عاشور

استقبل الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالًا تقول صاحبته: “أرى العزوبة للمرأة في هذا العصر أفضل بكثير من الزواج، فما نقرؤه شيء، والواقع شيء آخر، فلماذا نتزوج ونُعَذّب أنفسنا؟”

وأجاب عاشور قائلًا:" الزواج رزق تدبيره عند رب العالمين، وسيأتي الرجلَ أو المرأةَ ما كُتب له، ونوصي كلًّا من الرجل والمرأة بحسن الظن بالله، وعدم اليأس أبدًا، مع الحرص على توفير أسباب السعادة الزوجية من الرجل الصالح أو المرأة الصالحة، مع الأخذ بالأسباب في توفير تجهيزات الزوجية، فضلًا عن أن الله تعالى قد أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ولا يخيب من رجاه".

التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

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