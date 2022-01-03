حبس شخص متهم بالاتجار في المخدرات بالساحل

قررت جهات التحقيق بالساحل، الإثنين، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة وحيازته كمية كبيرة منها بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخص بحوزته 50 ألف قرص منشط جنسي و880 قرص مخدر بالساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته 880 قرص مخدر - 50,000 قرص منشط - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجار، والهاتفـان لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى مـن متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.