عائلة الهواري تتبرأ من فكري الهواري: «لا يمت بأي صلة لنا»

نفى محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة سلسلة هايبر1، المملوكة لعائلة الهواري، صلته بالفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنًا تطاول شخص يدعى فكري الهواري على رجال الشرطة بادعاءات كاذبة وغريبة.

وقال بيان صادر عن السلسلة إن هذا الشخص لا يمت بأية صلة لعائلة الهواري من قريب أو بعيد وليس مديرًا لهايبر1، إنما هو موظف يدعى فكري إبراهيم سليمان إبراهيم، مؤكدًا أن هذا الشخص ليس مخوّلاً للحديث باسم الهايبر أو العائلة.

وأكد الهوّاري احترامه وتقديره لجهاز الشرطة ودورها الوطني في حماية الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة الحذر من بعض هذه الادعاءات الكاذبة والمغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا ضرورة الحرص في تناول القضية المنظورة حاليًا أمام القضاء المصري العادل.

وضبطت أجهزة الأمن، فجر الإثنين، فكري الهواري؛ لاتهامه بالإساءة لأجهزة الدولة.

وأُلقي القبض على الهواري بمدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتحرر له المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة أكتوبر لمباشرة التحقيقات.

يأتي القبض على الهواري بعد انتشار مقاطع مسجلة يسىء فيها لأجهزة الدولة والشرطة، فتم ضبطه بقرار من النيابة العامة.