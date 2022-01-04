تفاصيل طرح قطعة أرض استثمارية مستهدف منها 5.129 ملايين جنيه بالعاشر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، قطعة أرض جديدة، لتوفير فرص استثمارية، حيث تم إدراجها تحت بند المخازن أو (بلات كهربائية) على مساحة 2734 متر مربع بسعر المتر 2395 جنيهًا بمنطقة شرق B4 بمدينة العاشر من رمضان، والمستهدف قيمتها تصل إلى 5.129 مليون جنيه.

الاشتراطات البنائية للمشروع المزمع تنفيذه

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية ، أن نسبة البناء على الأرض تصل إل نحو 65% من المساحة المخصصة للخدمة، بينما يصل الارتفاع المسموح به نحو 15 مترًا من المباني الخرسانة والجمالونات، مؤكدة على تنفيذ شروط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة والطيران المدني، وكذا ضرورة الالتزام بتنفيذ الـ4 الردود من جميع الجهات، كما يلتزم الراسي أو "المستفيد" من قطعة الأرض بالحصول على مواقفة من الجهات المعنية.

شروط سداد قطعة الأرض

وأشارت هيئة المجتمعات إلى أن الشركة تلتزم بتوصيل المرافق لأقرب نقطة مرفق لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الترفيق، كما تقدم الشركة إقرارًا بالالتزام بجميع الشروط المالية والعقارية المقررة من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت أن الشركات تلتزم أيضًا بسداد نسبة 25% من قيمة الأرض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالتخصيص و10% من سداها ونسبة 15% خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية حال المواقفة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

ونوهت على ضرورة استكمل سداد قيمة على الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدافعة الأولى المقدمة، ويتم تحمل الفائدة المعلنة من البنك المركزى وتاريخ الإخطار بمواقفة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى نسبة 2% طبقا لتعمليات وزارة المالية وإضافة 0.5% مصاريف إدارية.