الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قيادات الكنيسة الكاثوليكية يهنئون البابا تواضروس بـ«عيد الميلاد»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من الكنيسة  الكاثوليكية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين.

ضم الوفد الذي زار قداسة البابا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب غبطة البطريرك، أصحاب النيافة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران كلاوديو لوراني مطران اللاتين الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتي مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية اللاهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكيةبمصر.

ورحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، معربًا عن تطلعه لأن تنتهي جائحة فيروس كورونا مشيدًا بجهود العلماء للوصول إلى لقاحات وعلاج للقضاء عليه.

وعن ميلاد السيد المسيح، أشار قداسته إلى أنه كان بمثابة بداية جديدة وأن البدايات الجديدة مفرحة دائمًا وتؤدي إلى التقدم والنمو في حياة الإنسان.

وأضاف قداسته أن الميلاد أيضًا جاء نورًا من بعد ظلمة و المقصود به استنارة قلب الإنسان، ليميز الأمور ويتحلى بالحكمة، وأكد أن ميلاد المسيح كان دعوة جديدة للخلاص، فالخلاص بدأ بالميلاد وهي دعوة موجهة لكل إنسان.

ومن جهته هنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا مشيرًا إلى أنه بميلاد المسيح اتحدت السماء مع الأرض، وصرنا مدعوين إلى بنوة الله والقداسة، وحياة الشركة والمحبة الحقيقية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخميس المقبل، وذلك بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ ترأس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي.

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