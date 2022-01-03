الكويت تحث مواطنيها على مغادرة دول أوروبية بسبب أوميكرون

دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور «أوميكرون».

ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزًا لانتشار المتحورة أوميكرون، بغرض السياحة.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات نشرت مساء الأحد، الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم" بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وحثت الوزارة المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي" هذه الدول والعودة إلى البلاد "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات" بفيروس كورونا والمتحورة أوميكرون.

كما دعت الوزارة اليوم الإثنين، مواطني البلاد إلى مغادرة المغرب بسبب مخاوف من كوفيد-19.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة الأحد.

في الإمارات العربية المتحدة، زادت الإصابات بنحو 40 ضعفا منذ مطلع ديسمبر، بينما ارتفع عدد الحالات اليومية في قطر إلى 1077 وهو الأعلى منذ يونيو.

وأعلنت السعودية عن 1746 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة خلال ستة أشهر وتمثل زيادة بأكثر من 700 إصابة مقارنة باليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن توسيع شريحة المستفيدين من الجرعة التعزيزية الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتشمل الفئة العمرية 16 عامًا فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"- إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع، موضحًا أنه تم تخصيص 18 مركزًا إضافيًا للرعاية الصحية الأولية لتقديم الجرعة التعزيزية بإجمالي 36 مركزًا، وفقًا للموعد المحدد مسبقًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.