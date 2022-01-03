الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تُسجل 152 حالة إصابة بـ«أوميكرون»

إندونيسيا
إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الإثنين، أنها رصدت 152 إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" على مستوى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية، عن بيان أصدرته الوزارة القول إن الحالات تضمن 146 حالة واردة من الخارج وستة حالات انتقال إليها محليًا، مضيفة أن نصف المرضى لم تظهر عليهم أعراض، والنصف الآخر بدا عليهم مرض خفيف.

وأضاف: "إنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين، وحتى الآن، لم يكن أحد بحاجة إلى علاج جاد في المستشفى، فقط الأدوية والفيتامينات".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنها رصدت 187 إصابة بأوميكرون حتى الآن على مستوى البلاد.

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