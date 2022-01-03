إعطاء 190 مليون جرعة لقاح كورونا فى إفريقيا

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء من 189 مليونًا و911 ألفًا و566 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد بجميع أنحاء القارة.

وأوضحت المراكز- في بيان اليوم الإثنين- أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة ارتفع إلى 9 ملايين و775 ألفًا و425 إصابة، كما سجلت 228 ألفًا و777 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، مؤكدة أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و666 ألفًا و186 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.