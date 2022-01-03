الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص انقلبت سيارته بطريق العلمين

مصرع شخص انقلبت سيارته
مصرع شخص انقلبت سيارته

شهد طريق «العلمين- وادي النطرون»، اليوم الإثنين، عند الكيلو 55، حادث انقلاب سيارة في اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخص، وقد تم نقل الجثة للمستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن إخطارا بوقوع حادث بطريق «العملين- القاهرة»، على الفور انتقلت الأجهزة المعنية للبلاغ وتبين انقلاب سيارة يقودها شخص عمره 55 عاماً، وتبين وفاته إثر إصابته بإصابات بالغة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، بعد معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

انقلاب سيارة مرسى مطروح قوات الشرطة مصرع شخص الإجراءات القانونية مدينه مرسي مطروح طريق العلمين مستشفى العلمين النموذجي إتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

عائلة الهواري تتبرأ من فكري الهواري: «لا يمت بأي صلة لنا»

بورصة الرابحين والخاسرين فى «سينما 2021»

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«جنّة» بـ50 ألف جنيه.. أب يعرض ابنته للبيع على فيسبوك بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستعد لإعادة فتح حدودها أمام السياح المطعمين ضد كورونا

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات