مصرع شخص انقلبت سيارته بطريق العلمين

شهد طريق «العلمين- وادي النطرون»، اليوم الإثنين، عند الكيلو 55، حادث انقلاب سيارة في اتجاه القاهرة، أسفر عن مصرع شخص، وقد تم نقل الجثة للمستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن إخطارا بوقوع حادث بطريق «العملين- القاهرة»، على الفور انتقلت الأجهزة المعنية للبلاغ وتبين انقلاب سيارة يقودها شخص عمره 55 عاماً، وتبين وفاته إثر إصابته بإصابات بالغة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين النموذجي، بعد معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.