وزير خارجية كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاستراتيجية مع دول الجوار

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز الدبلوماسية الاستراتيجية مع الدول المجاورة للبلاد، على أساس التحالف الكوري الأمريكي القوي.

وأشار جونغ - في خطابه للعام الجديد في المجمع الحكومي بالعاصمة سول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إلى ضرورة أن تركز الوزارة على الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالتقنيات الأساسية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، وتعزيز القدرة التنافسية في الصناعات المستقبلية، وكذلك بذل أقصى جهد لتحقيق هدف نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية على أساس إنجازات عملية السلام فيها.

وأضاف جونغ أن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي تشمل "عملية المعجزة" لإجلاء 391 من المتعاونين الأفغان وأفراد أسرهم إلى سول، واستضافة قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية (P4G)، ومؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام، والمساعدة في عودة المواطنين المقيمين خارج البلاد.

