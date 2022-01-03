البحث عن آخر ضحايا انهيار سقف مصنع النصر بالمحلة

نجح رجال الحماية المدنية في استخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض سقف شركة النصر للنسيج بالمحلة الكبرى، والمُنهار مساء الإثنين وجارٍ البحث عن عامل آخر.

وأكد مصدر مطلع أن أحد العمال تم نقله للعناية المركزة بمستشفى المحلة العام، بينما يخضع الباقين للعلاج بالمستشفى وجار البحث عن آخر العمال السبع الذين كانوا موجودين داخل العنبر.

وتعرض 6 عمال بمصنع شركة النصر للنسيج بالمحلة لإصابات مختلف جراء إنهيار سقف شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة بقطاع النسيج، وتم نقلهم لمستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافهم، ويحاول رجال الدفاع المدني والإطفاء إخلاء المصنع من عمال الوردية الذين سقط عليهم السقف، والذي إنهار منذ عدة دقائق وتم تحديد المتواجدين داخل عنبر وتم مساعدتهم علي الخروج من العنبر فيما تباشر النيابة العامة سير التحقيقات.