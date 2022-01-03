الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مواطن جراء انهيار جزئي في عقار بطنطا

انهيار عقار
انهيار عقار

شهدت منطقة شارع الويشي، التابعة لدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، الإثنين، انهيارًا جزئيًا بأحد العقارات السكنية، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار جزئي بأحد العقارات السكنية بشارع الويشي دائرة قسم أول طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد محمد شوبير مأمور قسم أول، والمقدم يوسف الجندي رئيس مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار ونقل المصاب لتلقي الإسعافات بالمستشفى.

كما انتقلت لجنة من حى أول طنطا لإعداد تقرير عن حالة المبنى ورفعها للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار جزئي بعقار شارع الويشي بطنطا يسفر اصابة مواطن

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