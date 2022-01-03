«مصر للطيران» تطلق رحلة استثنائية لإجلاء العالقين وعائلاتهم من المغرب

أعلنت سفارة مصر في المغرب بأن شركة «مصر للطيران» ستنظم رحلة استثنائية جديدة (الدار البيضاء/ القاهرة)، لإجلاء المصريين العالقين وعائلاتهم والمغاربة وغير المصريين المسافرين إلى القاهرة يوم الأربعاء ١٩ يناير.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أنه يمكن الحجز من خلال الحضور بشكل شخصي بمقر مكتب مصر للطيران بمدينة الدار البيضاء أو الاتصال بأرقام هواتف مكتب مصر للطيران بمدينة الدار البيضاء.

ولفتت السفارة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين المتوجهين لمصر (باستثناء الأطفال أقل من ١٢ عاما) بمن فيهم المواطنون المصريون، حمل شهادة تفيد بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا أو شهادة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتكون النتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ سحب العينة حتى موعد اقلاع الطائرة، أو تقديم شهادات ID NOW COVID-19 TEST أو Antigen Rapid test تحتوي على QR Code قبل ٢٤ ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.