الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين بانهيار سقف شركة فى المحلة

انهيار سقف
انهيار سقف

أصيب 6 من العاملين بشركة النصر للصباغة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، إثر سقوط وانهيار جزئي لأحد الأسقف بأحد مباني الشركة عليهم بشكل مفاجئ خلال خروج الوردية الأولى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم أول المحلة والأجهزة التنفيذية إلى مقر الشركة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين  انهيار جزئي بأحد أسقف أحد مباني الشركة، خلال خروج الوردية الأولى اليوم، وذلك بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابة  نحو 6 عمال بجروح وكدمات وسحجات وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وقرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى محل الواقعة فنيا، والتأكد من مدى سلامته، وأسباب الانهيار للسقف، وإعداد تقرير شامل، لاتخاذ القرار المناسب نحو الواقعة.

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