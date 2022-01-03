الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إرسال فيديوهات فكرى الهوارى لفحصها بـ«الاتصالات»

فكري الهواري
فكري الهواري

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بإرسال فيديوهات فكري الهواري إلى وزارة الاتصالات، لفحصها وبيان عما إذا كان الصوت هو صوت الهواري من عدمه، وذلك حول اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

وأمرت النيابة بحجز الهواري 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن الوطني، واصطحبت قوة أمنية فكري الهواري لقسم شرطة ثان الشيخ زايد لعودته لمحبسه لحين ورود التحريات.

وتباشر الجهات النيابية تحقيقاتها مع رجل الأعمال فكري الهواري، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام، في عدة تسجيلات صوتية وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه على علاقة وطيدة بعدد كبير من الشخصيات النافذة في بعض مؤسسات الدولة المهمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022.. ومواعيد اجازة البنوك

إرسال فيديوهات فكرى الهوارى لفحصها بـ«الاتصالات»

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة