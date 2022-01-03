إرسال فيديوهات فكرى الهوارى لفحصها بـ«الاتصالات»

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بإرسال فيديوهات فكري الهواري إلى وزارة الاتصالات، لفحصها وبيان عما إذا كان الصوت هو صوت الهواري من عدمه، وذلك حول اتهامه بالإساءة لمؤسسات الدولة «شرطة ونيابة وقضاء».

وأمرت النيابة بحجز الهواري 24 ساعة على ذمة تحريات الأمن الوطني، واصطحبت قوة أمنية فكري الهواري لقسم شرطة ثان الشيخ زايد لعودته لمحبسه لحين ورود التحريات.

وتباشر الجهات النيابية تحقيقاتها مع رجل الأعمال فكري الهواري، بتهمة إطلاق شائعات وادعاءات من شأنها تكدير السلم العام، في عدة تسجيلات صوتية وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه على علاقة وطيدة بعدد كبير من الشخصيات النافذة في بعض مؤسسات الدولة المهمة.