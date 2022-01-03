السجن 7 سنوات لصاحب مطعم بتهمتى «حيازة هيروين وسلاح نارى» بالساحل

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالعليم عبدالعليم عطية، بمعاقبة صاحب مطعم بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 101 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بغرض الإتجار، وسلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، في منطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الهيروين بقصد الإتجار، وسنة وغرامة 1000 جنيه عن اتهامه بحيازة سلاح ناري «فرد خرطوش» بغير ترخيص، وطلقتين ذخائر تستعمل على ذات السلاح.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 2818 لسنة 2021 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 678 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، أن المتهم «عيد. إ» 42 عامًا، صاحب مطعم، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر «طلقتين» مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مصرح له بحيازتها أو إحرازها.