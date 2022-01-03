حبس عاطل ضبط بحوزته 16 كيلو حشيش فى الإسكندرية

اعترف المتهم أمام نيابة العامرية أول في الإسكندرية، بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام، بقصد الاتجار بها لتأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وسيارة "ملاكى".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.