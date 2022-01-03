الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

السيسي
السيسي

في لفتة إنسانية، وجه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد إلى سيدة الشهامة المصرية، بشرى سرور علي حسن، (59 سنة) ربة منزل، والتي ضربت نموذجا رائعا ينضم إلى  النماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة.

ولم تقف السيدة بشرى موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان، بعد  قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين، خلال سيرهما فى منطقة العزبة البحرية في منطقة حلوان، فتصدت للجانى بكل شهامة ومروءة وبسالة، لنجدة الطفلتين.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وإنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة الإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولى الذى قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل وكل مصري أصيل.

من جانبها، أعربت السيدة  بشرى سرور عن سعادتها الكبيرة بهدية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديره لها، مؤكدة أن الرئيس أب لكل المصريين، وقدوة للجميع فى العطاء والتضحية، وأن ما فعلته هو أمر واجب على كل مواطن أصيل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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