المعمل الجنائى يعاين موقع حريق محل بالعتبة

يعاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق شب في عقار أعلى محل العطار بمنطقة العتبة، عقب تمكن الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه لبيان سبب نشوب الحريق.

البداية عندما تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بحريق أعلى محل العطار في العتبة بالقاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة على النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.