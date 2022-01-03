الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سنوات مشددًا لـ5 متهمين بسرقة دراجة بخارية فى الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم، ومحمد سامي بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، لإدانتهم في القضية رقم 20970 لسنة 2021 جنايات مركز أبوحماد، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من "م. ب. ت" 35 عاما عامل، ومقيم خلوة أبومسلم، و"إ . ع . د" 24 عاما سائق، ومقيم المحمودية حلوان، و"أ. ع. د" 46 عاما سماك، ومقيم أبوحماد، و"ف. س. ن"، 38 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز أبوحماد، و"ش. ح. أ"، 20 عاما، ربة منزل ومقيم بدائرة مركز أبوحماد، للمحاكمة الجنائية لقيامهم فى غضون شهر سبتمبر من العام الماضي، بسرقة الدراجة البخارية قيادة "محمد. أ. ع"، بالإكراه الواقع عليه فى الطريق العام ليلا.

وأفادت التحقيقات بقيام المتهمة الخامسة باستقلال الدراجة البخارية رفقة المجنى عليه بحجة توصيلها، واستدرجته لمحل الواقعة حال تواجد باقى المتهمين، وحال وصولهما استوقفه المتهمون وأشهروا فى وجهه سلاحا أبيض "سنجة"، وأحرز المتهم الأول سلا ناريا فرد خرطوش، مهددين إياه مما بث الرعب فى نفسه وتمكنوا من الاستيلاء على الدراجة البخارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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وائل لطفي

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