ولى عهد البحرين: حريصون على تعزيز العلاقات مع السعودية

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقاتها مع السعودية لاستمرار تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين، مشيرا إلى ما يجمع بلاده والسعودية من علاقات تاريخية تميزت برسوخها.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني اليوم الإثنين، مع الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له.



من جانبهم، أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق عن تقديرهم لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام دائم بترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كل الصعد، معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.