الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصادرة 50 شيشة داخل مقاهٍ وكافتريات فى حملة مكبرة بزفتى (صور)

حملة مكبرة بزفتى
حملة مكبرة بزفتى

ترأس النقيب بلال النبوي، رئيس وحدة مرافق مركز زفتي، حملة لإزالة الإشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى والسنطة، وتحت إشراف العقيد وسيم قنديل مأمور شرطة المرافق بالغربية، بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة والمتابعة الميدانية المستمرة.

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حملة مكبرة بزفتى 

وتمكنت الحملة من رفع عدة إشغالات من شوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي ومصادرة عدد 50 شيشة، كما تم غلق وتشميع عدة مقهى لمخالفته لقرارات مجلس الوزراء في مقاومة تفشي فيروس كورونا بتقديم الشيشة، وتابع رئيس قسم المرافق التزام المحال التجارية بقرار الغلق المحلات والكافيتريات والمقاهي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

كما نجحت الحملة في ضبط تحرير عدد من محاضر الإشغال، بجانب غلق بعض المقاهى بشارعي أبوالحسايب وسكرة بركة السبع، لمخالفتهم وتقديم شيش.

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حملة مكبرة بزفتى 

 وأكد العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، لإعادة الانضباط بالشارع، وتحقيق الانضباط العام، وفتح الطريق أمام المارة ومنع الباعة من السيطرة على الشوارع العامة والأرصفة.

وجابت الحملة اليوم، شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق قرارات الإلتزام بالمواعيد والإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات في مواعيدها المُعلنة مسيقًا، ومنع جلوس المواطنين منعَا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملة مكبرة بزفتى 


كانت الحملات التى شنها قسم شرطة المرافق قد أسفرت عن مصادرة عدد من الشيش من المقاهي والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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حملة مكبرة بزفتى 
مرافق زفتى بالغربية تضبط وتصادر روسيا شيشة داخل مقاه وكافتريات بالمدينة صور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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