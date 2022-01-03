تحذير أمريكي من تنامي احتياجات الإغاثة في كينيا خلال 2022

حذرت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أن موجات الجفاف التي ضربت أجزاءً من كينيا قد تؤدي إلى ارتفاع احتياجات المساعدة في عام 2022.

وقدرت بيانات رسمية صدرت عن مكتب الشبكة في العاصمة الكينية نيروبي أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 سوف تتفاقم بما قد ينذر باحتياج ما بين 3 إلى 4 ملايين شخص إلى مساعدات غذائية إنسانية في البلاد.

واستشهدت الشبكة على طرحها في هذا الشأن باحتمالية تعرض كينيا لموسم رابع على التوالي من انخفاض الأمطار خلال الفترة من مارس إلى مايو 2022، مع الإشارة إلى عدم هطول الأمطار القصيرة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021 إلى حد كبير، مما مثل الموسم الثالث على التوالي في استمرار انخفاض معدلات سقوط الأمطار على المناطق الزراعية الرعوية في شمال وشرق البلاد.

وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت في 8 سبتمبر الماضي الجفاف "كارثة وطنية" بعدما استشرى في 29 مقاطعة مصنفة ضمن الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في البلاد، مما أدى إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي بسبب الأمطار غير المنتظمة.

وأكدت الشبكة أن المساعدة الإنسانية على نطاق واسع وتدخلات دعم سبل العيش مطلوبة بشكل عاجل لتغطية الاحتياجات الحالية في شمال وشرق كينيا، مشددة على ضرورة استمرار جميع أشكال المساعدة حتى عام 2022.

وأوضحت أن هطول الأمطار في أكتوبر ونوفمبر الماضيين كان أقل من 60% من متوسط معدلات 40 عاما في معظم أنحاء شمال وشرق كينيا مع تسجيل بعض المناطق تأخيرًا كبيرًا في بداية موسم الأمطار أو عدم بدء هطول الأمطار على الإطلاق.