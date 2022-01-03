وكيل تعليم الغربية يدشن مبادرة «يلا صيانة» لصيانة وإصلاح الأثاث المدرسى

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، بتدشين مبادرة "يلا صيانة" لصيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي من مقاعد ودسكات على مستوى مدارس المحافظة، التي انطلقت اليوم من داخل مدرسة علي مبارك الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، بحضور صبري الدسوقي، وكيل المديرية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة تنفيذ فعاليات أول أيام المبادرة في انطلاقها، حيث قامت مدرسة على مبارك الابتدائية بتقسيم الفناء إلى 4 أجزاء؛ (اللحام، الحدادة، النجارة، الدهان) للقيام بأعمال صيانة وإصلاح جميع الأثاث المدرسي المتهالك، من مقاعد ودسكات، ودهانها بألوان تتناسب مع المرحلة السنية للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم حصر عدد 60 مقعدًا داخل المدرسة اليوم، ويتم إجراء الصيانة اللازمة لها من أعمال نجارة وحدادة ولحام ودهان، وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بجميع مدارس الغربية، للانتهاء تمامًا من وجود مقاعد وأثاث مدرسي متهالك، حفاظًا على المال العام لمدارس الغربية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر، لمدير مدرسة على مبارك، على الجهد المبذول وتنظيم العمل، ولكل فريق العمل داخل المدرسة، تقديرًا لجهودهم أثناء تنفيذ المبادرة.

الجدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن إنطلاق المبادرة، وأنه سيتم رصد جوائز قيمة عبارة عن كأس وشهادة تقدير للثلاثة مراكز الأولى للمدارس على مستوى كل إدارة تعليمية وذلك بناء على سرعة الإنجاز والتفعيل للمبادرة.