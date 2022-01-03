الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الصومال يفتتح أعمال المؤتمر التشاورى حول الانتخابات

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي

افتتح رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الإثنين في العاصمة مقديشو، أعمال المؤتمر التشاوري حول عملية الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء ومحافظ بنادر.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه من المقرر أن يناقش المشاركون القضايا المتعلقة باستكمال وتسريع خطوات العملية الانتخابية في البلاد.

شارك في المؤتمر رؤساء عدد من الولايات، بالإضافة إلى محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو.

كان رئيس الوزراء الصومالي قد دعا، في 21 ديسمبر الماضي، قادة المجلس الاستشاري الوطني إلى انعقاد مؤتمر في العاصمة مقديشو، لتسريع واستكمال الانتخابات في البلاد.

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