مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه في الحال، بينما أصيب شخصين آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الاثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أمام قرية برقامة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تقيل أمام قرية برقامة على طريق إيتاى البارود - كفر مساعد، مما نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من:- حسن إسماعيل أحمد، 28 عاما، مقيم قرية كفر العيص، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبد العزيز محمد، 40 عاما، مقيم قرية كفر حشاد، اشتباه ما بعد الارتجاج، بينما توفي سامى أحمد محمد، 45 عاما، مقيم قرية الضهرية.

تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، و الجثة لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

من ناحية أخرى قرر المستشار أحمد ماجدى فايز مدير نيابة مركز شرطة ايتاى البارود، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، التصريح بالدفن لجثة طفلة عثر أهالي مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، عليها حديثة الولادة و غريقة بترعة الخندق، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بعمل التحريات الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.