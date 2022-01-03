الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النقد الدولي»: دول الصراعات تواجه خطرًا بسبب ضعف المؤسسات

النقد الدولي
النقد الدولي

قال تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، صادر عن صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحلول عام 2050، حتى وإن أمكن تحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية.

ولفت التقرير، إلى أن التراجع والتغيرات المتزايدة في حركة الأمطار، ستؤدي إلى تفاقم التحديات الناتجة عن ندرة المياه، علاوة على ذلك سيتفاوت الارتفاع في منسوب مياه البحار وتأثير زيادة تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس عبر بلدان المنطقة، وستكون المجتمعات المعتمدة على الزراعة أكثر عرضة للمخاطر من غيرها. 

ونوه بأن الدول الهشة المتأثرة بالصراعات تواجه خطرًا نتيجة ضعف قدراتها المؤسسية، وعدم كفاية البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة وعوامل أخرى، لافتًا إلى أنه لم يجري تقدير تكلفة التكيف مع المناخ أو إيلاء الأولوية لتنفيذ سياسات التكيف اللازمة حتى الآن في معظم البلدان، غير أن توفير التمويل اللازم لدعم جهود هذا التكيف يتطلب من البلدان سد الفجوات في بيانات تكاليف ومنافع الاستثمار، وتعبئة الموارد الداخلية، وطلب الدعم من مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف، ويمكن أن تُساعد السندات الخضراء المخصصة لمشروعات مناخية وبيئية محددة في جذب الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التكيف. 

ويعد نصيب منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من انبعاثات غاز الدفينة على مستوى العالم محدودًا رغم ارتفاعه المستمر، مع تركز المساهمات الكبيرة في عدد قليل من البلدان.

افاق الاقتصاد الاقليمي صندوق النقد الدولي درجات الحرارة الشرق الأوسط آسيا الوسطى الانبعاثات العالمية الامطار الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022.. ومواعيد اجازة البنوك

بعد تطبيق التأمين على حياتهم.. هل انتهت معاناة ذوي المصريين المتوفين بالخارج؟

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

محامي أسرة «فتاة الغربية» يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

لإبعاد تهمة تجارة المخدرات عن زوجها.. سيدة تدعي اقتحام الشرطة لمنزلها بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة