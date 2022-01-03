مروان خورى يكشف لـ«الدستور» تفاصيل موسم «طرب» الجديد وتعاونه مع ماجدة الرومى

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم اللبناني مروان خورى، خاصة أنه يضع اللمسات النهائية لأكثر من أغنية جديدة تتنوع ما بين الكلاسيكية والشعبية، لطرحهم على طريقة السينجل خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك حسب ما أكد فى تصريحات خاصة لـ«الدستور».

وكشف «خورى» أنه يعمل خلال الفترة الحالية على أكثر من أغنية كملحن، حيث يتعاون مع نخبة من كبار الطرب لطرح مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الرومانسية أمثال النجمة الكبيرة ماجدة الرومي التى يتعاون معها من خلال أغنيتين، من المقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما يتعاون مع كلا من المطربة اللبنانية كارول سماحة، والفنانة المغربية أسماء لمنور.

ومن جهة أخرى، أكد «خورى» لـ«الدستور» أنه انتهى مؤخرًا من تصوير حلقات موسم جديد لبرنامج «طرب»، مضيفا: «الموسم الجديد قائم على الفترة الذهبية بالموسيقي العربية، واحياء التراث العربى والعراقى واللبنانى وغيرها عن طريق استضافة عمالقة الطرب بجانب احد المواهب الشابه للاستفاده منهم، لهذا أردت للتجربة أن تكون مختلفة عن باقي البرامج التي قدمها بعض المطربين الزملاء، وأرى نفسى اختلف عن غيرى من خلال مشاركتي في العزف والغناء الذي يميز طرب».

وكان النجم مروان خورى، شارك مؤخرًا بحفلين ضخمين خلال فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ30، بدار أوبرا القاهرة والإسكندرية ورفعا الحفلى لافتة «كامل العدد»، كما تم تكريمه فى حفل الافتتاح من قبل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كأحد أهم الرموز الفنية الذى ساهم فى الارتقاء بمستوى الموسيقى العربية.

ويعد النجم مروان خورى، أحد ابناء الزمن الجميل والطرب الأصيل وذلك لمعاصرته العديد من عمالقة الغناء واتخاذه نهج أساتذة المهنة وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة الراحلة وردة، والسيدة ماجدة الرومي، ارتبط اسمه بلقب "الفنان الشامل" كونه شاعر وملحن وعازف وأحد كبار المطربين في الوطن العربي.