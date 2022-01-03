استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الإثنين.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان، خلال الساعات الأخيرة .

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 373 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 989 ألفا و143 إصابة، كما سجلت البلاد 282 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 961 الفا و495 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و827 حالة إصابة .

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2805 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و182 حالة، بإجمالي وفيات 1485 .

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 107 مرضى بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 196 ألفا و444 .

وفي منغوليا ، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2059 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية .

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 391 ألفا و134 إصابة.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 3129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 642 ألفا و207 إصابات، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء،كما سجلت البلاد 63 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5730 وفاة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 102 ألفا و 606 إصابات



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 938 ألفا و583 إصابة.وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 942 وفاة. كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 902 ألفا و948 شخصا.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و36 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و983 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليوني و767 ألفا و44 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة “فري مالاي توداي الماليزية”.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 25 حالة إصابة واردة من الخارج بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفًا و95 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و855 ألفا و819 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة فيلبين ستار الفلبينية- بأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و586 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و306 حالات،كما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 51 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و117 حالة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و297 ألفا و235 مصابا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و943 حالة وفاة.

وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليون 395 ألفا و120 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8244 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين مليون و352 ألفا و967 حالة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 1671 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و19 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 3990587 حالة، وتبلغ الوفيات 299544 حالة.



