ماذا يخبىء 2022 للعائلة المالكة البريطانية؟

قد مر ما يقرب من ثلاثة عقود منذ أن لخصت الملكة بشكل لا يُنسى عام 1992 من خلال تسميتها "العام المروع" بسبب حادثة الأميرة ديانا، ومع ذلك تمتعت هذه العبارة الشهيرة بشيء من الإحياء لمدة ثلاث سنوات كاملة حتى الآن ، حيث شهدت 2019 و 2020 و 2021 جميعها تصارع الملكة مع الانتكاسات المتكررة والخسارة والجدل، لدرجة أننا نبدأ الآن عام 2022 بفكرة الانقسامات العائلية الكبيرة بعدما تخلى الأمير هارى وميجان عن ألقابهم الملكية وغيرها من التحديات التى تواجهها المملكة.

وفقًا لموقع townandcountrymag يستعد عام 2022 لرؤية النظام الملكي في قلب الاحتفالات على مستوى البلاد حيث تمثل بريطانيا أحد أهم المعالم في التاريخ الملكي، و بلوغ الملكة 70 عامًا على العرش - وهو معلم ستمره في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 2022 - يجعلها أول ملك بريطاني على الإطلاق يوبيل بلاتيني.

وصف المنظمون الاحتفالات المركزية، المخطط لها في عطلة نهاية أسبوع ممتدة في يونيو ، بأنها "حفل إعادة الافتتاح" للمملكة المتحدة بعد COVID، ومع ذلك ، تمامًا كما يجلب لنا الوباء التقلبات والمنعطفات المتكررة التي تجعل التجمعات على نطاق واسع حالة من عدم اليقين ، فإن النظام الملكي يواجه أيضًا تحديات لم تكن موجودة عندما رفعت الأعلام بمناسبة اليوبيل الماسي قبل عقد من الزمن.

أشارت صحيفة “الجارديان البريطانية” مؤخرًا المعرفة كيف سيكون هذا اليوبيل "سيكون مختلفًا" وفي ضوء ذلك دعا إلى محادثة عامة حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك، يتمتع النظام الملكي بدعم شعبي يحسد عليه، جزئيًا باعتباره تجسيدًا للاستقرار الوطني.

مع بدء تخفيف قيود COVID ، من المحتمل أن نرى أفراد العائلة المالكة العاملين يسافرون على نطاق واسع عبر الكومنولث كما فعلوا في سنوات اليوبيل السابقة، يمكن أن تكون رحلة إلى الولايات المتحدة أيضًا على بطاقات ويليام وكيت بعد الإعلان عن أن جوائز ويليام إيرثشوت ستقام هناك في عام 2022.

هاري وميغان خلال زيارتهما لنيويورك في نوفمبر 2021.

بعد تقديم مزاعم بالعنصرية ضد أحد أفراد العائلة المالكة التي لم يتم تسميتها ونشر انتقادات كبيرة للمؤسسة التي أثارت الكثير من الجدل على مستوى العالم ، يمكن أن تكون رؤية دوق ودوقة ساسكس على شرفة قصر باكنغهام مع بقية أفراد العائلة المالكة علامة قوية على وجود علاقات أكثر إيجابية. ومع ذلك ، إذا اختاروا انتقاد الأسرة مرة أخرى هذا العام ، فمن المحتمل أن يهيمن ذلك على عناوين الأخبار وتقسيم الرأي مرة أخرى. سيرة هاري الذاتية ، المقرر إصدارها في نهاية عام 2022 ، يمكن أن تحدد في نهاية المطاف ما إذا كان عام اليوبيل البلاتيني سينتهي على أعلى مستوى أو سيصبح منافسًا آخر.

بعد ثلاث سنوات من التحديات ، من المحتمل أن يكون عام 2022 نقطة تحول للعائلة المالكة.