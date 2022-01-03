«عمرو دياب وويجز».. خريطة حفلات نجوم الغناء خلال يناير وفبراير 2022

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الجماهيرية خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل، ويرصد «الدستور» في التقرير التالي، أبرز حفلات الفنانين مع بداية العام الجديد 2022.

ويجز

يستعد مطرب الراب "ويجز"، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يناير الجاري، داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل برفقة ويجز عدد من مطرب الراب وهم: "ليجيسى"، و"ديزي تو سكينى"، وكان هذا الحفل قد تم تأجيله من قبل، حيث كان من المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر الماضي ليلة رأس السنة 2022، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوشكت تذاكر الحفل على النفاذ حيث طرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور منقسمة إلى فئتين؛ الأولى جاءت بمبلغ 500 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 300 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة الثانية مساء، على أن تنطلق أولى الحفلات في تمام الساعة الخامسة مساء.

حفلات نجوم الغناء

علي الحجار

ويعيش النجم علي الحجار، حالة من الانتعاشة الفنية، حيث يستعد خلال يناير الجاري لإحياء حفلين بالقاهرة والإسكندرية.

ومن المقرر أن يحيي علي الحجار، حفله الغنائي الأول يوم 19 يناير على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور منقسمة إلى ثلاث فئات؛ وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 160 جنيهًا، والفئة الثانية بـ 310 جنيهات، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 410 جنيهات.

كما يحيي الحجار، حفله الثاني يوم 28 يناير الجاري، وذلك وسط جمهوره بالقاهرة على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل على 4 فئات؛ الفئة الأولى بمبلغ 700 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيهًا مصريًا، والفئة الثالثة بمبلغ 450 جنيهًا، والفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 300 جنيهًا.

حفلات نجوم الغناء

الموسيقار عمر خيرت

ويحيي الموسيقار عمر خيرت، خلال شهر يناير الجاري حفلين موسيقيين على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ومن المقرر، أن يكون الحفلين على مدار يومين متتاليين وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 23 و24 يناير الجاري.

الموسيقار يحيى خليل

كما يحيي الموسيقار يحيى خليل، خلال شهر يناير الجاري حفلين موسيقيين؛ الأول يقام على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية وذلك يوم 20 يناير الجاري، فيما يُقام الحفل الثاني على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وائل الفشني

ويحيي المطرب الشاب وائل الفشني، حفلًا غنائيًا جماهيريًا وسط جمهوره السكندري وذلك يوم 24 يناير الجاري على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء وطرحت تذاكر الحفل للجمهور على ثلاث فئات؛ وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 65 جنيها مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 85 جنيهًا، والفئة الثالثة بمبلغ 110 جنيهًا.

عمرو دياب

ويحيي النجم عمرو دياب، حفله الأول في عام 2022 وسط جمهوره بالقاهرة وذلك يوم 11 فبراير المقبل على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.