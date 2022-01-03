مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجمهورية جنوب السودان

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي بجمهورية جنوب السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات والمحن.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر وجنوب السودان وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى أوقات المحن والأزمات.