التأمينات: زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

صرّح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه اعتباراً من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.

وأشار عوض إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأوضح رئيس هيئة التأمينات أن من الآثار المباشرة لتطبيق القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها.

وأضاف رئيس هيئة التأمينات أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة، كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهري، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الاجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة حققت مؤشرات قوية للغاية، حيث سجلت إيرادات مرتفعة بلغت حوالي 357.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالى السابق.