محمد عبد التواب مديرًا لـ«تعليم ببني سويف»

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، قرارًا، بتكليف محمد عبد التواب عبد المولى شلبي، للقيام بعمل مدير مديرية التربية والتعليم، وتكليف هاني رجائي حسين، بالقيام بعمل وكيل المديرية.

والتقى محافظ بني سويف صباح اليوم بمدير المديرية، بحضور نائبي المحافظ الدكتور عاصم سلامة،وبلال حبش ،حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات والملفات الهامة،المتعلقة بقطاع التعليم، منها:خطة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وخطة المديرية في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أثناء عقد الامتحانات، فضلاً عن استعدادات المديرية لبداية الفصل الدراسي الثاني وغيرها من الملفات، وذلك وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة.

ولفت إلى أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها ، خاصة وأن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة استمرار التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة في كل القطاعات.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(90)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة،ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 54 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها" حتى الآن"إلى 3287 طلبا،فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 1818عقدا موزعا (1323عقود مباني+495عقد زراعة)،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.