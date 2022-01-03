الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: منتدى شباب العالم فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن أنظار العالم تتجه في العاشر من يناير الجاري، صوب مدينة شرم الشيخ، حيث من الُقرر انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ولفتت “عطوة”، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن المنتدى يستهدف في المقام الأول لم الشمل، ويُعد بمثابة فرصة مهمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا المهمة المحورية التي تؤثر على كل فرد من مختلف البلدان والقارات.

وأوضحت أن النسخة الرابعة تعكس حرص القيادة السياسية على دمج الشباب فى كل خطوات التنمية، والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم في مجريات الأمور التي تشغل الرأى العام العالمي، مثل قضية تغير المناخ، كما تكشف رغبة الدولة في أن يكون تعاون الشباب، فعلى لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة، بل أنها تتيح الفرصة لهم لتبادل الثقافات مع أقرانهم من الدول الأخرى.

وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام، عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة من المؤسسات المصرية العالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات، ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.

 

تعاون السيسي الشركات عضو مجلس النواب القيادة السياسية منتدى شباب العالم إنطلاق فعاليات الجمهورية الجديدة للشباب النائبة مايسة عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

متهم بسب رجال الشرطة.. القصة الكاملة في القبض على فكري الهواري

تسببا في انتحارها.. أسرة فتاة الغربية تتهم شابين بـ«فبركة» صور خادشة للحياء لها

النيابة تستمع للشهود في اتهام فكري الهواري بالاساءة للعاملين بالدولة

ضبط محل مصنوعات جلدية بدون ترخيص بالجمالية

الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

محطة تل أبيب

المزيد

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة

بعد المصادقة على وحدة الإرهاب: ما هى مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟