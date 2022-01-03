برلمانية: منتدى شباب العالم فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن أنظار العالم تتجه في العاشر من يناير الجاري، صوب مدينة شرم الشيخ، حيث من الُقرر انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ولفتت “عطوة”، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن المنتدى يستهدف في المقام الأول لم الشمل، ويُعد بمثابة فرصة مهمة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا المهمة المحورية التي تؤثر على كل فرد من مختلف البلدان والقارات.

وأوضحت أن النسخة الرابعة تعكس حرص القيادة السياسية على دمج الشباب فى كل خطوات التنمية، والاستماع إلى أفكارهم ورؤيتهم في مجريات الأمور التي تشغل الرأى العام العالمي، مثل قضية تغير المناخ، كما تكشف رغبة الدولة في أن يكون تعاون الشباب، فعلى لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة، بل أنها تتيح الفرصة لهم لتبادل الثقافات مع أقرانهم من الدول الأخرى.

وأعلنت إدارة المنتدى هذا العام، عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة من المؤسسات المصرية العالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات، ويتكفل الرعاة بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل حرصا من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة ولا تحملها أية أعباء.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري من فائض ميزانيتها هذا العام ليتم توجيهها لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية.