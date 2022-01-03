الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشايخ قبائل سيناء في أحضان الأكاديمية الوطنية للتدريب

مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء

زار وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأحد، لبحث سبل التعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية، التي تعد المرجع الأول لتأهيل القيادات في مصر- من أجل تدريب وتأهيل أبناء سيناء.

مشايخ قبائل سيناء 


وتناول اللقاء تحديد اهم الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصميم برامج مخصصة تتعامل مع واقع واحتياجات أبناء سيناء بما يجعل عملية التدريب والتأهيل تؤدي في النهاية إلى زيادة دور أبناء سيناء في عملية التنمية التي تجري حالياً على أرض مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.

مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء
مشايخ قبائل سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2022.. ومواعيد اجازة البنوك

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

«الوكيل» لـ«الدستور»: القيادة السياسية الحكيمة أحيت حلم مصر النووى فى 2015

متهم بسب رجال الشرطة.. القصة الكاملة في القبض على فكري الهواري

«الكهرباء»: 25 ألفًا و600 ميجاوات أقصى حمل متوقع مساء اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

محطة تل أبيب

المزيد

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة

بعد المصادقة على وحدة الإرهاب: ما هى مهام وحدة "اليمام" الإسرائيلية؟