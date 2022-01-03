الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشيد بإنجاز 90% من مشروعات «حياة كريمة» بقرية نهطاي

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أشاد طارق رحمي، محافظ الغربية، بتقدم نسب إنجاز أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) داخل قرية نهطاي، والتي وصلت إلى ٩٠% في عدد من المشروعات، موجهًا بسرعة انتهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمركز زفتى بحضور نجوى العشيري، السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة ١٠ مليون جنيه ووصلت نسب إنجازه إلى ٩٤ % حيث تم نهو أعمال الحماية المدنية، استكمال تركيب السورنجا للواجهة الخلفية، تركيب رخام الأرضيات، أعمال الدهان الواجهة واستكمال أعمال الجيبسون بورد وسيراميك الأرضيات.

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 جولة محافظ الغربية

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الذي تم إنجازه بنسبة ٨٧% بإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون جنيه، حيث يتم استكمال أعمال الدهانات الخارجية للواجهات والدهانات الداخلية للدور الأول واستكمال الحماية المدنية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير محطة السكة الحديد بنهطاي التي تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة  ٢.٨ مليون جنيه، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الرصيف ومده ليصبح بطول ٢٢١ متر  ليستوعب جميع القطارات، كما تم رفع كفاءة أعمدة الإنارة، المسجد، مقاعد الجلوس.

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 جولة محافظ الغربية

واختتم المحافظ جولته في نهطاي بتفقد (أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والتي يتم إنشائها بتكلفة ٢٧ مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة والذي تم البدء في إنشائه بتكلفة ٣ مليون جنيه، تبطين ترعة القائم بتكلفة ٣.٣ مليون جنيه ومدرسة طلبة السايح بتكلفة ١مليون جنيه).

وتابع المحافظ جولته الصباحية بتفقد أعمال المبادرة بقرية الغريب، حيث تفقد أعمال (التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بزفتى بقرية الغريب، الوحدة الصحية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مجمع الخدمات الحكومية، كوبري مسجد وصيف).

واختتمت الجولة بتفقد أعمال المبادرة بقرية تفهنا العزب، حيث تابع المحافظ  تنفيذ الأعمال في مدرسة تفهنا العزب الابتدائية، مركز الشباب، المعهد الأزهري، إدخال الغاز، مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن، والذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٤٩ مشروع داخل (٥٤) قرية و(٨٨) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

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 جولة محافظ الغربية
رحمي يشيد بتقدم الاعمال بنهطاي خلال جولته الصباحية

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